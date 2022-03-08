Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kaza araç kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kaza araç kamerasına yansıdı

08.03.2022 16:13
Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kaza araç kamerasına yansıdı

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası, otobüsün kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası, otobüsün kamerasınca kaydedildi.

Çubuklu Caddesi'nde Birol E'nin kullandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün dün yola devam ettiği sırada önündeki otomobile çarptıktan sonra ahşap binaya vurarak durabildiği anlar otobüsün yol kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, gaz pedalı takılan İETT otobüsünün, yolcu durağında 34 BOZ 694 plakalı otomobile arkadan vurduğu, aracı sürüklediği ve sonrasında da ahşap binaya çarparak durabildiği görülüyor.

İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sıkışarak ahşap binaya girdiği anlar da görüntülerde yer aldı.

YORUMLAR
500
İstanbul'da 9 kişiyi rehin alıp gasbeden Pakistanlı sanıkların 264 yıla kadar hapsi istendi İstanbul'da 9 kişiyi rehin alıp gasbeden Pakistanlı sanıkların 264 yıla kadar hapsi istendi Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kaza araç kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kaza araç kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement