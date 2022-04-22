Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada

22.04.2022 08:36

Gelen son dakika haberlerine göre Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki kayalık alana dalarak durabildi.

Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada

İSTANBUL - Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki kayalık alana dalarak durabildi. Otobüsün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TN 2009 plakalı Beykoz- Kadıköy seferini gerçekleştiren 15F İETT otobüsünün sürücüsü Sait Sefa Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kayalık alana dalan otobüsün önü adeta şaha kalktı. Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı.

İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana dalıyor. Kayalıklara dalan otobüsün önü adeta şaha kalkıyor.

Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada
Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada

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Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada - Son Dakika


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