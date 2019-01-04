Beykoz'da İhtiyaç Sahibi 400 Çocuğa Kışlık Giyim Yardımı Yapıldı
2 saat önce
Beykoz'da ihtiyaç sahibi 400 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldı Beykoz Belediyesi'nden soğuk günlerde içleri ısıtan hareketİSTANBUL - Beykoz Belediyesi, ihtiyaç sahibi 400 çocuğu soğuk havalardan korumak için kışlık giyim yardımında bulundu.
Beykoz
'da ihtiyaç sahibi 400 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldı Beykoz Belediyesi
'nden soğuk günlerde içleri ısıtan hareket
İSTANBUL - Beykoz Belediyesi, ihtiyaç sahibi 400 çocuğu soğuk havalardan korumak için kışlık giyim yardımında bulundu.
Beykoz Belediyesi, çocuklara yönelik yardımlarına devam ediyor. Beykoz Belediyesi Sosyal Market'te bugün Beykoz Belediye Başkanı Yücel
Çelikbilek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya
'nın katılımıyla ihtiyaç sahibi 400 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldı. Başkan Çelikbilek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın çocuklarla samimi sohbeti dikkat çekti.
Sosyal Market'ten son derece memnun olduklarını belirten bir vatandaş, "Başta Cumhurbaşkanımız ve devletimize teşekkür ediyorum. Daha öncelerinde böyle bir çalışma görmemiştik. Ancak sağ olsun belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:22 Kaynak: İHA
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