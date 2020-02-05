Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika

Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı

30 dakika önce

Beykoz'da gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı, System.String[]

Beykoz'da gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. İki kişinin silahla vurulduğu olayda polis geniş çaplı soruşturma başlattı.


İki kişi hafif şekilde yaralandı


Olay, saat 03.00 sıralarında Beykoz ilçesi, Çubuklu Mahallesi, Kireçocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Cadde üzerinde iki kişiye kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra yaralıları, Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, silahlı saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Beykoz, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:51 Kaynak: İHA
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