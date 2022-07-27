Yangın, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Sahra Sokak'taki iki katlı binanın çatısında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın alt kattaki daireye de sıçradı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevleri görünce sinir krizi geçiren bina sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYKOZ'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI - Son Dakika

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