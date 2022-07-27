Yangın, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Sahra Sokak'taki iki katlı binanın çatısında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın alt kattaki daireye de sıçradı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevleri görünce sinir krizi geçiren bina sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.
Görüntü dökümü -----------------Cep telefonu görüntüsü -Yanan binadan çıkan dumanlar -İtfaiyenin çalışmasından görüntü
-Genel ve detay görüntü
Son Dakika › Güncel › BEYKOZ'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI - Son Dakika