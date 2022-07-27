BEYKOZ'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI - Son Dakika
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BEYKOZ'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI

27.07.2022 17:55
BEYKOZ'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI

BEYKOZ'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın üst kattaki daireye sıçradı.

BEYKOZ'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın üst kattaki daireye sıçradı. Alevleri gören bina sakinleri sinir krizleri geçirirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Sahra Sokak'taki iki katlı binanın çatısında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın alt kattaki daireye de sıçradı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevleri görünce sinir krizi geçiren bina sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü -----------------Cep telefonu görüntüsü -Yanan binadan çıkan dumanlar -İtfaiyenin çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI - Son Dakika

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