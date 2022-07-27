Beykoz'da çatısı yanan evde hasar oluştu - Son Dakika
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Beykoz'da çatısı yanan evde hasar oluştu

27.07.2022 18:09
Beykoz'da çatısı yanan evde hasar oluştu

Beykoz'da iki katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beykoz'da iki katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenimahalle Sahra Sokak'ta bulunan iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın alt katlara da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki başka binaya sıçramaması için önlem aldı. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Bu arada yangın anları, çevredeki vatandaşların cep telefonlarınca kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da çatısı yanan evde hasar oluştu - Son Dakika

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