Beykoz'da iş yeri sahibinin oğlu kiracıyı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Beykoz'da iddiaya göre dükkanın boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin oğlu, çıkan tartışmada kiracı ile yeğenini ve bir çalışanı defalarca bıçakladı. Kiracı Mahmut Sami Evci hayatını kaybederken, saldırgan polisin takibinin ardından yakalandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beykoz'da meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibinin oğlu Salim Emre H., uzun süredir kiracıları olan Mahmut Sami Evci'den (48) iş yerini boşaltmasını istedi. Evci, bunun üzerine iç giyim deposu olarak kullandığı iş yerini boşaltmaya başladı. Dün akşam saatlerinde iş yerine gelen Salim Emre H., kiracısı ile tekrar tartıştı. Ardından Salim Emre H., elindeki bıçakla kiracısı Mahmut Sami Evci, yeğeni Halit Evci ve bir çalışanı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KİRACI ÖLDÜ Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Mahmut Sami Evci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mahmut Sami Evci'nin yakınları olay yerine geldi. Polis yaşanan olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri istedi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Evci'nin cenazesi Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede ortaklaşa çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Beykoz Asayiş Büro ile Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, takip sonucu şüpheli Salim Emre H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli sorguya alındı.