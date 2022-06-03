Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada - Son Dakika
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Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada

03.06.2022 17:28

Beykoz'da İSKİ'ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu İETT durağına çarparak su kanalına uçtu.

Beykoz'da İSKİ'ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu İETT durağına çarparak su kanalına uçtu. Kamyondan atlayan şoför yara almadan kurtulurken, durakta bekleyen vatandaşların kaçarak kamyonun altında kalmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kontrolden çıkan kamyonun su kanalına uçtuğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beykoz'da Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BRB 37 plakalı İSKİ'ye ait hafriyat kamyonunun frenlerinin tutmaması nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon karşı yolun kenarındaki İETT durağına çarptıktan sonra su kanalına uçtu. Durakta bekleyen vatandaşların son anda kaçışmaları muhtemel bir faciayı önlerken, kanala uçan kamyondan şoför son anda atlayarak kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Freni patlayan hafriyat kamyonunun yolun karşısına geçerek su kanalına uçtuğu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - İHA)

Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada

YORUMLAR
500
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon, su kanalına devrildi (2) Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon, su kanalına devrildi (2) Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada - Son Dakika

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