Kaza, saat 16.00 sıralarında Beykoz'da Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BRB 37 plakalı İSKİ'ye ait hafriyat kamyonunun frenlerinin tutmaması nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon karşı yolun kenarındaki İETT durağına çarptıktan sonra su kanalına uçtu. Durakta bekleyen vatandaşların son anda kaçışmaları muhtemel bir faciayı önlerken, kanala uçan kamyondan şoför son anda atlayarak kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada - Son Dakika

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