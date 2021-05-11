BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİ YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ - Son Dakika

BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİ YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

11.05.2021 00:30
BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİ YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ, System.String[]

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHABeykoz'da ıslak mendil imalathanesinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Beykoz'da ıslak mendil imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken işyeri sahibi dükkanının akrabası tarafından kundaklandığını iddia etti.

Yangın saat 23.00 sıralarında Beykoz, Çubuklu Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki ıslak mendil imalathanesinde çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken işyeri kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

"KENDİSİ ŞİRKETİMİ YAKACAĞINI SÖYLEDİ. ONDAN SONRA GELİP DÜKKANIMI KUNDAKLAMIŞ"

İşyeri sahibi Hasan Ulu, dükkanının kuzeni tarafından kundaklandığını ileri sürdü. Ulu, 'Bizim burada kendi şirketimizin ofisi var. Tek kullanımlık ıslak mendil imalatı yapmaktayım. Pandemi dolayısıyla insanlara hizmet veriyoruz. Sağlık sektöründe çalıştığımız için insanlara hizmet götürüyoruz. Benim hiçbir husumetimin bulunmadığı akrabam, öz dayımın, halamın oğlu,15-20 dakika öncesinde beni tehdit etti. Kendisi şirketimi yakacağını söyledi. Ondan sonra gelip dükkanımı kundaklamış. Bu bize yapılacak bir şey değil, hoş bir şey değil. Kendisiyle hiçbir husumetim, alacak vereceğim yoktur. Kendisinden davacıyım ben. Bana maddi zararı çok büyük. Ayrıca mal sahibinin maddi zararı çok büyük. Bilinçli ve kasti olarak yapmıştır bunu. Sonuna kadar davacı olacağız. Makinamın değeri 15 bin dolar. Stoktaki malzemeler ile birlikte 50-60 bin lira da o var. Yaklaşık 15-200 bin lira civarında kaybımız var. Böyle şeylerin yaşanmamasını istiyoruz." dedi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİ YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİ YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİ YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİ YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİ YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

İstanbul, İtfaiye, Yangın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİ YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ - Son Dakika


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