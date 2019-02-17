Son Dakika Haberleri: Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (1)

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (1)

47 dakika önce

Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvar çöktü.

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (1), System.String[]


Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvar çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç istinat duvarının altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Çöken istinat duvarı

-Araçlardan detaylar

-Belediye ekipleri

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:16 Kaynak: DHA

Araç, Yavuz Selim Mahallesi, Beykoz, Güncel
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