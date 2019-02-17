Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (1)
40 dakika önce
BEYKOZ Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü.
BEYKOZ Yavuz Selim Mahallesi
'nde bir evin istinat duvarı çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç duvarın altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:22 Kaynak: DHA
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