Son Dakika Haberleri: Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

27 dakika önce

İstanbul - (Ek bilgi ve görüntülerle) BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜHaber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHABeykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü.

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü, System.String[]
İstanbul - (Ek bilgi ve görüntülerle) BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait 3 araç, duvarın altında kaldı. Park halibdeki araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ekipler duvarı vinç yardımıyla kaldırdıktan sonra duvarın altında kalan araçlar çekicilere konup götürüldü.

EK GÖRÜNTÜ-

-Vincin duvarı kaldırması

-Araçların çekilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:35 Kaynak: DHA

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