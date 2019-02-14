Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

İstanbul - (Ek bilgi ve görüntülerle) BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜHaber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHABeykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü.

İstanbul - (Ek bilgi ve görüntülerle) BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ



Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA



Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.



Edinilen bilgiye göre Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait 3 araç, duvarın altında kaldı. Park halibdeki araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ekipler duvarı vinç yardımıyla kaldırdıktan sonra duvarın altında kalan araçlar çekicilere konup götürüldü.



EK GÖRÜNTÜ-



-Vincin duvarı kaldırması



-Araçların çekilmesi

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor

4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı

THY, "İstanbul Havalimanı'na Ortak Oluyor" İddialarını Yalanladı

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş