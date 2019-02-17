Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (3)
1 saat önce
Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvar çöktü.
Beykoz Yavuz Selim Mahallesi
'nde bir evin istinat duvar çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç istinat duvarının altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:54 Kaynak: DHA
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Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü
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