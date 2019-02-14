Son Dakika Haberleri: Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (4)

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (4)

1 saat önce

BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü.

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (4), System.String[]
BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:14 Kaynak: DHA

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