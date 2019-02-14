Son Dakika Haberleri: Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (6)

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (6)

56 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHABeykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü.

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (6), System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait 3 araç, duvarın altında kaldı. Park halibdeki araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:05 Kaynak: DHA

DHA, Beykoz, İstanbul, Güncel
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