Son Dakika Haberleri: Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Yıkıldı.

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Yıkıldı.

16 dakika önce

IHAAW091530-ASA/14-02-2019- Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı.

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Yıkıldı., System.String[]
IHAAW091530-ASA/14-02-2019

- Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı. Olayda iki araç duvar altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı. 14.02.2019 09: 15: 30 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

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