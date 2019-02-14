Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Yıkıldı.
16 dakika önce
IHAAW091530-ASA/14-02-2019- Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı.
IHAAW091530-ASA/14-02-2019
- Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı. Olayda iki araç duvar altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı. 14.02.2019 09: 15: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:21 Kaynak: İHA
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