Beykoz'da istiridye mantarı üretimi - Son Dakika

Beykoz'da yıllık 200 ton istiridye mantarı üretiliyor.

Kestane, bal, karpuz, ceviz gibi marka ürünlerin sahibi Beykoz, lezzet ve şifa kaynağı istiridye mantarı üretiminde de varlık gösteriyor.

İstanbul'daki çeşitli semt pazarlarında tezgahları süsleyen ve son yıllarda tüketiciler tarafından sıklıkla aranan istiridye mantarının çoğu ilçede üretilen seralardan tüketiciye ulaşıyor.



Beykoz'un köylerinde 2 yıldan bu yana seralarda yetiştirilen mantar yıllık 200 tonluk hasatla üreticisinin yüzünü güldürüyor.



İlçede kent tarımını çeşitlendirmeyi amaçlayan Beykoz Belediyesi de saha araştırmalarıyla mantar benzeri alternatifler ürünler arıyor ve çiftçilere eğitimler veriyor.



Beykoz'un Akbaba Köyü'ndeki 40 dönümlük aile arazisinin bir kısmında mantar üretimi yapan 27 yaşındaki genç girişimci Gökhan Anar, "7 kuşaktır çiftçilik yapıyoruz. Birkaç sene önce alternatif ürün arayışına yönelince istiridye mantarını keşfettim. Seraları kurduk, üretime başladık. Senede 6 hasat alıyoruz. Lezzetiyle aranıyor. Alıcısı da hazır, seramızdan pazarcılara aracısız olarak satışını yapıyoruz." dedi.



Beykoz'un pazara yakınlığıyla çiftçilere avantaj ve kolaylık sağladığını, kent tarımı için uygun bir yer olduğunu vurgulayan Anar, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a tarıma verdiği önem için teşekkür etti.