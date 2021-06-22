Beykoz'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Beykoz'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beykoz'da Acarlar Mahallesi Yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Birol A. isimli sürücü hakimiyetindeki 34 AS 1908 plakalı Isuzu markalı kamyon ve Aleyna B. hakimiyetindeki 34 RB 4443 plakalı Reault Megan markalı otomobil döner kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonun sürücüsü ve otomobildeki biri bir aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yan yatan kamyon nedeniyle trafikte aksama yaşanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayı gören Coşkun Çolak isimli vatandaş, "Olay kontrolsüz bir şekilde gerçekleşti. Yaralılarda bir tane çocuk var ama çok şükür bir şeyi yok. Burada çok kaza oluyor bir an önce önleminin alınması lazım. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı ama durumlarını bilmiyoruz" dedi. - İSTANBUL