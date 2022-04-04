Beykoz'da kamyonun seyir halindeyken açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı - Son Dakika
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Beykoz'da kamyonun seyir halindeyken açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı

04.04.2022 15:20
Beykoz'da kamyonun seyir halindeyken açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı.

Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'ndan Ümraniye istikametine seyreden 34 ERJ 819 plakalı kamyonun dorsesi, henüz bilinmeyen nedenle açıldı, sürücü durumu fark etmedi.

Kamyonun açık dorsesi, viyadüğe çarptı.

Dorse, çarpmanın etkisiyle viyadükte asılı kalırken kamyon bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, dorseyi vinçle kaldırdı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

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BEYKOZ'DA DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜĞE ÇARPTI BEYKOZ'DA DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜĞE ÇARPTI Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı

İstanbul, Ümraniye, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da kamyonun seyir halindeyken açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da kamyonun seyir halindeyken açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı - Son Dakika
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