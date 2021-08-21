Üye Girişi
Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

21.08.2021 11:24

- Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor Çocuklar ve yetişkinler Beykoz sahilinde kano eğitimi alabiliyor İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerden birisi olan Beykoz'da su sporları üzerine eğitimler devam ediyor.

- Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

Çocuklar ve yetişkinler Beykoz sahilinde kano eğitimi alabiliyor

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerden birisi olan Beykoz'da su sporları üzerine eğitimler devam ediyor. Beykoz Belediyesi tarafından uzun süredir süren kano eğitimleri her yaştan misafiri ücretsiz ağırlıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen spor etkinlikleri kapsamında su sporlarına verilen önem de dikkat çekiyor. Beykoz Belediyesi'ne ait olan Su Sporları Merkezi tesisinde çocuklara kano eğitimleri veriliyor. Beykoz sahilinde gerçekleşen ve her hafta içi çocuklara yönelik uygulanan kano eğitimleri teorik ve pratik olarak devam ediyor.

9-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği kurslar hafta içi her gün ısınma ve antrenmanlarla başlıyor, eğitimler kapsamında kano, kürek gibi gerekli ekipmanlarla tanışan çocuklar antrenörleri eşliğinde denize açılıyor.

Her yaş grubunun ayrı ayrı yer aldığı kano eğitiminde çocuklar kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Eğitmenler tarafından yeteneği olduğu fark edilen çocuklar profesyonel olarak yetiştirilmek üzere Belediyeye ait spor kulübüne gönderiliyor.

Yetişkinler için de gün ayrılmış durumda

Haftaiçi 4 gün çocuklara verilen kano eğitimlerinin yanı sıra yetişkinler için de Beykoz Belediyesi tarafından günler ayrılmış durumda. Cumartesi ve pazar günleri herhangi bir online kayıt gerekmeksizin tüm yetişkinler kano eğitimine ücretsiz olarak katılabiliyor. Beykoz Su Sporları merkezine gelen misafirleri profesyonel hocalar karşılayarak kano sürüşüne yardımcı oluyor.

Kano eğitmeni Osman Alim, "Biz çok şanslıyız. Çünkü Beykoz Belediyesi Başkanı Sayın Murat Aydın spor aşığı birisi. Öyle olduğu için de, Beykoz'un her yeri spor şenlikleri gibi oluyor. Beykoz'un en güzel özelliklerinden biri de üç tarafını denizle çevrili olması. Öyle olunca biz de Beykoz'dan yetişmiş kürekçiler olarak burada Sayın Murat Aydın'ın önderliğinde kano ve kürek faaliyetlerine başladık. Faaliyetin asıl yöneticileri Beykoz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, buradaki imkanları tesise, küreklere, çocuklar için tişört, şapka, eşofman, onları sağlayan birim Beykoz Spor Hizmetleri Müdürlüğü. Böyle olunca da bize sadece bu işi yönetmek ve yönlendirmek kaldı. Belediyemiz sağ olsun her şeyi, bütün imkanları sağladı. Böyle olunca da dediğim gibi eğitmen arkadaşlar olarak 'Biz, Beykoz'da kürek çekmeyen kalmasın istiyoruz' dedik ve böyle bir sloganla yola çıktık. Mesela hafta içi dört gün pazartesi, salı, perşembe, cuma çocuklar kürek çekiyor. Çarşamba günü özel kurumları davet ediyoruz. Yetimhaneler, huzurevleri, ondan sonra kadın sığınma evleri gibi grupları davet ediyoruz. Cumartesi pazar da yetişkinler geliyor. 14 ve yaş ve üzerinde çocuklar, yetişkinleri davet ediyoruz. Çocuklarda, hafta içi gelen çocuklar da 350'nin üzerinde sporcumuz var. Burada kürek çeken çocuklarda bizim ilk hedefimiz sporu sevdirmek. Sokaktaki kötü alışkanlıklara düşmeden önce çocukları biz yakalamak istiyoruz. Burada da en önemli meselemiz sevdir ve sporun içinde bulundur politikasını uyguluyoruz. Bunu uyguladıktan sonra buradan yetenekli olan çocukları kanoya, kürek çekmeye uygun olan çocukları da spor kulübümüze yine Beykoz'umuzun spor kulübüne yönlendiriyoruz" dedi.

Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor
Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor
Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor
Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor
Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

Beykoz Belediyesi, İstanbul Boğazı, Su Sporları, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu 12:36 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar 12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek 12:13 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu 11:57 Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz 11:51 Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı. 11:41 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı 11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı 10:55 Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı

Son Dakika Haberleri
12:37 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi
12:35 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
12:34 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek
12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar
12:12 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
11:48 Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı
11:40 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
11:38 Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada
11:36 İki uluslararası patenti var! Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci, CV'si ile dikkat çekiyor
11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi         
12:38
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım         
12:15
Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi         
12:12
Grönland'daki buzulların zirvesine ilk kez birkaç saat boyunca yağmur yağdı Grönland'daki buzulların zirvesine ilk kez birkaç saat boyunca yağmur yağdı         
11:52
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı         
11:48
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı         
11:00
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında         
20:50
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 12:52:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement