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Beykoz'da kanolar suya indi - Son Dakika

Beykoz'da kanolar suya indi

25.06.2021 16:30
Beykoz'da kanolar suya indi, System.String[]

İstanbul'un en uzun sahil şeridine sahip ilçelerinden Beykoz'da okulların tatile girmesiyle çocukları kano heyecanı sardı, şehrin yakın tarihinde olduğu gibi ilçede su sporlarını yeniden canlandıracak eğitimler sahile de renk kattı.

Beykoz Belediyesi tarafından çocukları yaz aylarında spor, deniz ve eğlenceyle buluşturmak,su sporlarına ilgiyi artırmak amacıyla başlatılan "Yaz Spor Eğitimleri" kapsamına açılan kurslar, çocuklara yaşıtlarıyla birlikte nitelikli eğitim ve keyifli anlar sunuyor.

Cumhuriyet'in erken yıllarından itibaren deniz sporlarının merkezi olan ilçede, kanoyla tanışıp uzman ellerde yeteneklerini geliştiren çocukların her biri geleceğe "yıldız" su sporcusu adayı olarak adım atıyor.

Su Sporları Merkezi Açıldı

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan "Su Sporları Merkezi" nde yapılan kano derslerinde ilk olarak öğrencilere temel bilgiler veriliyor.

Su sporlarının amiral gemisi olarak hazırlan merkez çocuklara kanoyu sevdirecek temel malzemeler yer alıyor.

9-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği kurslar hafta içi her gün ısınma ve antrenmanlarla başlıyor, eğitimler kapsamında kano, kürek gibi gerekli ekipmanlarla tanışan çocuklar antrenörleri eşliğinde denize açılıyor.

Antrenman alanına gelerek eğitimleri izleyen aileler de çocuklara destek vererek heyecanlarına ortak oluyor.

Tarihi Kürek Yarışları

Boğaz kıyısında olmanın avantajını hayatın her alanına yansıtan ilçede, 1908 yılında kurulan Beykoz Spor Kulübü, Beykoz Zindeler Yurdu'yla birleşerek su sporlarının da lokomotifi oluyor.

Tarihinde büyük kulüplerin takımlarının ağırlandığı ilk kürek yarışlarına ev sahipliği yapan Beykoz'da yetişen sporcular özellikle atlama, yüzme, kürek dallarında kazandıkları şampiyonluklarla 1930'lı yıllarda ilçeye altın çağını yaşatıyor.

Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışlarına kadın sporcuların teşvik edildiği Beykoz, Türk Yelken Tarihi'nde ilk defa dünya turuna çıkıp alnının akıyla dönen Mustafa İhsan Denizaşan'ı da yetiştiriyor.

Su Sporları Festivali Yakında

Beykoz Belediyesi ilçeyi yakın tarihte olduğu gibi yeniden su sporlarının gözdesi yapmak üzere faaliyet geçirdiği su sporları merkezinin yanı sıra düzenlediği festivallerle de adından söz ettirmek istiyor.

Geçmişte olduğu gibi kanodan yağlı direğe çeşitli eğlence ve yarışmalara sahne olacak "Su Sporları Festivali" için hazırlıklar sürüyor.

Festivallerle su sporlarına olan ilginin artması ve ilçeye dair geleneklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Beykoz'da kanolar suya indi

Beykoz Belediyesi, Su Sporları, Cumhuriyet, Kürek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beykoz'da kanolar suya indi - Son Dakika


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