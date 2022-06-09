Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

09.06.2022 16:28

Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL Beykoz Anadolu Hisarı'nda iki kardeş arasında miras nedeniyle silahlı kavga çıkmış, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL Beykoz Anadolu Hisarı'nda iki kardeş arasında miras nedeniyle silahlı kavga çıkmış, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Sokak ortasında yaşanan o anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Anadolu Hisarı Körfez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş N.D. ve C.D. arasında para anlaşmazlığı ve miras nedeniyle tartışma çıkmış, çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Silahlı kavgada kardeşlerden N.D., ve Z.D. isimli şahıslar vurularak yaralandı. O esnada tesadüfen yoldan geçen M.T. ise ayağından vurularak yaralandı. Şahısların hastanede tedavi altında oldukları belirtilirken N.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı kavga kamerada

Öte yandan alacak-verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın sokak ortasında silah ile karşısındaki kişiye saldırdığı görülüyor. Saldırının hedefi olan kişi ise bir minibüsün arkasında geçerek saklanmaya çalışıyor.

Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
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Beykoz Anadolu Hisarı'nda kardeşler arasında silahlı kavga: 3 yaralı Beykoz Anadolu Hisarı'nda kardeşler arasında silahlı kavga: 3 yaralı Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı Oyuncak tabancayla pompacıların gasp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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