Beykoz'da Kariyer Günleri Başladı

Etkinlinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, "1 yarıyıl staj imkanı tanıyan 3+1 ve 7+1 eğitim sistemimiz sayesinde iş hayatını yakından tanıyabiliyorsunuz" dedi.

Teorik bilgiye olduğu kadar pratik eğitime ve öğrencilerin sektörleri yakından tanımasına da oldukça önem veren Beykoz Üniversitesi'nde 'Kariyer Günleri 2019' başladı. 5 gün boyunca birçok sektörden alanında uzman yöneticilerin ve akademisyenlerin öğrencilerle buluşacağı bu önemli etkinliğin açılış konuşmalarını Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Baydur yaptı.

Merak edilenler için büyük fırsat

Öğrencilere, üniversitede okudukları bölümlerin iş hayatına atılmalarına az bir süre kala köprüden önceki son çıkış olduğunu söyleyen Durman, "Eğitim modelimizi oluşturan 3+1, 7+1 eğitim sistemi sayesinde en az 1 yarıyılınızı okuduğunuz programa ait bir iş yerinde staj yaparak geçirdiğinizde sadece teorik bilgiyle değil, mesleki tecrübe ve teknik bilgilerle de mezun olabilme, iş hayatını yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Kariyer Günleri'nde iş dünyasının tecrübeli ve yetkin isimleriyle bir araya gelerek merak ettiklerinizi öğrenme fırsatını mutlaka değerlendirmelisiniz" dedi.

'Sevgiyle Başlar Her Şey - Akademik Kariyer Yapmak' adlı konuşmasını yapan Baydur da öğrencilere en karışık konuları en sade, yalın bir biçimde aktaranların ancak iyi bir akademisyen ve iyi bir konuşmacı olabileceğini söyledi. Analizin tam anlamıyla doğru bir şekilde yapılabilmesi için bütüncül bir yaklaşımı olması gerektiğini belirten Baydur, "Bir konu hakkında yorum yapılacaksa öncelikle tarihi, sosyolojisi, siyaset bilimi kavramları ve strateji kavramlarının bilinmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Hobiler insanı geliştirir

Hayal kurmanın öneminden de bahseden Baydur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eleştiriye de açık olmak gerekir. Ortak akıl, tek kişinin aklından çok daha önemlidir. Edebiyat, sanat gibi hobilerin olması insanı geliştirir. Rahmetli Bülent Ecevit, 'Eğer bir siyasetçinin bütün dünyası siyaset olursa, kendine hayrı olmadığı gibi siyasete de hayrı olmaz' demiştir. Çünkü günün birinde siyaseti bıraktığında edebiyat, sanat gibi sığınabildiği bir liman olmaz ise siyaseti bırakmamak için sonuna kadar mücadele edecektir. Bu mücadelede hem kendine hem partisine hem de ülkeye zarar verecektir."