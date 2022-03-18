BEYKOZ'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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BEYKOZ'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

18.03.2022 19:05
BEYKOZ'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beykoz Keçilik Koyu ormandaki sarp kayalıklarda mahsur kalan 4 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beykoz Keçilik Koyu ormandaki sarp kayalıklarda mahsur kalan 4 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Beykoz Keçilik Koyu'nda ormanlık alandaki sarp kayalıkta mahsur kalan 4 vatandaşımız, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor; büyük bir gayret ve özveri gösteren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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