Beykoz'da kaza sonrası otomobile tabanca kabzasıyla saldırı kamerada - Son Dakika

Beykoz'da kaza sonrası otomobile tabanca kabzasıyla saldırı kamerada

Beykoz'da otomobil ile motosikletin karıştığı kaza sonrasında, motosiklette bulunan kişiler, tabancanın kabzasıyla otomobilin camlarını kırdı sonrasında havaya ateş ederek kaçtı.

Beykoz'da otomobil ile motosikletin karıştığı kaza sonrasında, motosiklette bulunan kişiler, tabancanın kabzasıyla otomobilin camlarını kırdı sonrasında havaya ateş ederek kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamarasına yansıdı.

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Olay dün saat 14.30 sıralarında Beykoz'da meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Köm ve arkadaşının içinde bulunduğu 41 FJ 808 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada, ara sokaktan çıkan plakasız bir motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası yere düşen motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki kişi, otomobil sürücüsünün yanına gelerek motosikletlerinde oluşan hasarın karşılanması için para istedi. Kemal Köm ise parasının olmadığını ve kaza tutanağı tutmak istediğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen motosikletlilerden biri, yanındaki tabancanın kabzasıyla otomobilin camlarını kırmaya başladı. Daha sonra havaya bir el ateş ederek, arkadaşıyla motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

"PARA ALMAK AMAÇLI YAPTILAR."

Otomobil sahibi Kemal Köm, "Yoldan geçerken, gelen motora vurdum. Benden para istediler. Silah elindeydi. Bana silah doğrulttu. Ben de para vermeyince camlarımı kırdı, havaya bir el ateş ederek kaçtılar. Zabıt tutmak istedik. Motorun plakası yoktu. Hurda bir şeydi. Para almak amaçlı yaptılar. Ben de param yok deyince silahı doğrulttu. Küçüksu'dan ATM'den arkadaşım parasını çekti, ihtiyacı varmış ve buraya gelince önümüze motoru kırdılar" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Meydana gelen kaza ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kemal Köm ve arkadaşının bulunduğu otomobilin cadde üzerinde ilerlediği daha sonra ara sokaktan çıkan bir motosiklet ile çarpıştığı görülüyor. Devamında, kazanın etkisiyle yere düşen motosikletteki iki kişi, otomobilde bulunan Kemal Köm'ün yanına geliyor. Köm ve arkadaşıyla konuşan motosikletlilerden bir kişi,  silah kabzasıyla otomobilin camlarını kırdığı görülüyor.


Beykoz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:18 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da kaza sonrası otomobile tabanca kabzasıyla saldırı kamerada - Son Dakika
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