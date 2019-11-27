Son Dakika Haberleri: Beykoz'da kaza yapan 2 motosikletli polis yaralandı
Son Dakika Güncel Beykoz'da kaza yapan 2 motosikletli polis yaralandı - Son Dakika

Beykoz'da kaza yapan 2 motosikletli polis yaralandı

6 saat önce

BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda motosikletli 2 polis, kaza yaptı.

Beykoz'da kaza yapan 2 motosikletli polis yaralandı, System.String[]
BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda motosikletli 2 polis, kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza saat 17.00 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre FSM Köprüsü'nden çıktıktan sonra Ankara istikametine giden 2 motosikletli polis Kavacık sapağına gelmeden henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Motosikletlerdeki polisler kazanın etkisiyle yolda sürüklendi. Polislerin yardımına diğer motosiklet sürücüleri ve çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan polisler ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Beykoz, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:12:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da kaza yapan 2 motosikletli polis yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]