Son Dakika Haberleri: Beykoz'da kazada faciadan dönüldü
Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da kazada faciadan dönüldü - Son Dakika

Beykoz'da kazada faciadan dönüldü

6 saat önce

Beykoz'da kamyonet sürücüsü önüne aniden çıkan lüks otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca araç önce otomobile, sonra aydınlatma direğine çarptı.

Beykoz'da kazada faciadan dönüldü, System.String[]

Beykoz'da kamyonet sürücüsü önüne aniden çıkan lüks otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca araç önce otomobile, sonra aydınlatma direğine çarptı. Kamyonet sürücüsünün refleksiyle faciadan dönülen kazada kamyonette bulunan bir kadın sinir krizi geçirirken, lüks otomobilde bulunan kadın ile eşi ölümden döndü.


Beykoz Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cemil Güner, eşi ve kızı ile beraber kamyonetle giderken iddiaya göre o sırada Atilla Altın yönetimindeki lüks otomobil aniden yola çıktı. Kamyonet sürücüsü, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için bir anda direksiyonu kırarak manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyonet önce otomobile, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kamyonette bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Lütfiye Güner uzun süreli sinir krizi ve şok yaşadı. Otomobilde bulunan Neslihan Altın ile eşi ise ölümden döndü. Sinir krizi geçiren kadın olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı
Ceren Özdemir'in katil zanlısı açık cezaevine "iyi hal" raporuyla geçmiş Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da kazada faciadan dönüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]