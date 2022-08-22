Beykoz'da yıkım gerginliği - Son Dakika
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Beykoz'da yıkım gerginliği

22.08.2022 12:07

Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışmasına tepki gösteren bazı kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışmasına tepki gösteren bazı kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışmalarına karşı çıkan bir grup, ekiplere tepki göstererek yola taşlarla barikat kurup çevredeki çöpleri de ateşe verdi.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, söz konusu gruba müdahale etti.

Hz. Yuşa Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada yaşayanlar ile bu kişilere destek veren bir grup da, mahkemenin binalarının yıkımıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini öne sürerek, ekipleri durdurmak amacıyla kendilerini binaya kapattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin, binanın çatısına çıkan ve aralarında çocukların da bulunduğu gruptakileri ikna çabası sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da yıkım gerginliği - Son Dakika

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