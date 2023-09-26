Beykoz'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika

Beykoz'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Son Güncelleme: 26.09.2023 02:54

Beykoz'da bir kıraathaneye silah ve satırlarla gelen bir grup, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle diğer gruba saldırdı. Saldırı sonucunda 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu görüntülerine yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BEYKOZ'da, kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle diğer gruba saldırdı. Saldırıda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Caddede olayın hemen ardından yaşanan panik ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, aralarındaki alacak-verecek meselesinden dolayı diğer gruba saldırdı. Saldırı sonucunda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve kıraathane önünde inceleme yaptı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"KAFASININ ÜSTÜNDEN MERMİ GEÇTİ"

Olaya tanık olan Güven Yıldız, 'Balkonda oturuyorduk, çay içiyorduk. Birden 5-6 araba geldi. Son model arabalardı. Arabalardan 15-20 kişi indi. Hepsi birden silahlarını çıkarıp ateş ettiler. Pompalı, satır, döner bıçakları ile. Evlerimizde çocuklarımızın aklı gitti. Ablamın kafasının üstünden mermi geçti, hem de evimizde balkonda çay içerken. Önlü arkalı yolu kesmişti arabalar, herkes arabadan aşağı indi. Hepsinde satır, döner bıçakları da vardı. Adamın birinin kafasına satırla vurdu biri, beyin kanaması geçirdi. Tekme tokat girdiler herkesi yere serdiler" şeklinde konuştu. Öte yandan kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunun aydınlatma direğindeki kablolara isabet etmesi sonucu, caddede elektriklerin kesildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Örnekköy, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika
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