Beykoz'da kışa hazırlık hasatı başladı - Son Dakika

Beykoz'da kışa hazırlık hasatı başladı

Beykoz'da kışa hazırlık hasatı başladı Beykoz'da yetişen doğal ürünler hem vatandaşın hem de üreticinin yüzünü güldürdü -Beykoz'da yetişen ürünler için Antalya'dan müşteri geliyor Beykoz'da tarımsal faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

Beykoz'da kışa hazırlık hasatı başladı

Beykoz'da yetişen doğal ürünler hem vatandaşın hem de üreticinin yüzünü güldürdü

-Beykoz'da yetişen ürünler için Antalya'dan müşteri geliyor

İSTANBUL - Beykoz'da tarımsal faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Beykoz'un bereketli topraklarında yetişen doğal ürünler hem vatandaşın hem de üreticinin yüzünü güldürdü. Beykoz'da yetişen ürünler için Antalya'dan müşteri geliyor.

İstanbul'un doğal meyve ve sebze üretim bahçesi olan Beykoz'da belediyenin tarımsal faaliyetlere destekleri her geçen gün artarak devam ediyor. Belediyenin desteği ile yetişen ürünler sonbahara girilmesiyle tarlalardan alınmaya başlandı. Tarla ve bahçelerden toplanan ürünlerden ise kışa hazırlıklar başlandı. Çiftçiler tarla ve bahçelerinden aldıkları ürünleri biber, domates, salatalık konserveleri, turşu yapmaya başladı. Beykoz'da yetiştirilen doğal ürünlere Ankara'dan, Antalya'dan müşteri talebi olması çiftçinin yüzünü güldürdü.

Belediyeden üreticiye tam destek

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı tarımsal kalkınma için sözleşmeli üreticilik modeli ile Beykoz Belediyesi'nin ilçe sınırındaki çiftçilere alım garantili ürünlerin yetişmesini destekledi.

Beykoz'da çiftçilerin yetiştirdiği meyve ve sebzelerin hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen doğal bir şekilde üretimini gerçekleştiriyor. Üretilen meyve ve sebzeler hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de Beykoz'da yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Beykoz'da çiftçilerin üretilen meyve ve sebzelerden konserve yaparak üretimin devamlılığını sağlıyor.

Beykoz'daki doğal ürünler için Antalya'dan talep

Çiftçi Mesut Yavuz, "Üretmek toprakla uğraşmak bir sevda işi, yeşil üretiyoruz dayanması güç. Ürünleri ziyan etmemek için için ne yapmak lazım, ikinci bir üretime geçmek gerekiyor. Ben de bunu turşu, salça, sirke gibi yan ürünler, reçel gibi bölgesel yan ürünler yapmakta buldum. Şu gördüğünüz ürünler Beykoz Belediyesi'nin bize hibe ettiği ürünler. Yeşil ürettiğimiz için belirli bir süre dayanıyor dolayısıyla devamlılığını arz etmek gerekiyor. Bunun için ne yapmamız lazım yan ürünler yapmak lazım, işleyerek satmak biz Beykozlular için daha avantajlı. Beykoz'da bu işi yapan köylülere sesleniyorum. Bütün ürünlerinizin devamını getirin, çalışın, üretin ve satın. Şurada iki aylık bir sezon var iki aylık bir sezonda hepsini üretiyoruz bu memlekette. Çiftçi olarak köy yumurtası üretiyorum, köy tavuğu yetiştiriyorum. köy yoğurdu ve gördüğünüz turşuları yapıyorum. Bu pandemi döneminde insanlar doğal ürünlere daha yöneldiler. Gelsinler benden bilgi alsınlar, ben onlara tariflerimi söyleyeyim onlara da keyifle hem yapsınlar hem yesinler. Bunda hiçbir kimyasal yok, gübre yok, ilaç yok. Buraya Antalya'dan müşteri geliyor acı turşu için Ankara'dan müşteri geliyor, Bodrum'dan müşteri geliyor" dedi.

Beykoz'da kışa hazırlık hasatı başladı

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beykoz'da kışa hazırlık hasatı başladı - Son Dakika

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