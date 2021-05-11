Beykoz'da kısıtlamada dükkanının akrabası tarafından kundaklandığı iddiası - Son Dakika

Beykoz Çubuklu Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda kundaklama iddiası gündeme geldi.

Olay, Akşam 23.25 sıralarında Çubuklu Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerindeki üç katlı binanın yanında bulunan ıslak mendil imalathanesin 'de meydana geldi. İşyeri sahibi Hasan Ulu, dükkanının kuzeni tarafından kundaklandığını ileri sürdü. Mahalle sakinlerinin büyük korku ve panik yaşadığı yangında alevlerin çevrede bulunan diğer evlere sıçramasından korkan mahalle sakinlerinin, ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İşyeri sahibi Hasan Ulu," Bizim burada kendi şirketimizin ofisi var. Tek kullanımlık ıslak mendil imalatı yapmaktayım. Pandemi dolayısıyla insanlara hizmet veriyoruz. Sağlık sektöründe çalıştığımız için insanlara hizmet götürüyoruz. Benim hiçbir husumetimin bulunmadığı akrabam, öz dayımın, halamın oğlu, 30 dakika öncesinde beni tehdit etti. Kendisi şirketimi yakacağını söyledi. Kendisi alkollüydü. Ondan sonra gelip dükkanımı kundaklamış. Kamera kayıtları ve görgü tanıkları var. Bilinçli ve kasti olarak yapmıştır bunu. Sonuna kadar davacı olacağız. Yaklaşık 15-200 bin lira civarında kaybımız var. Böyle şeylerin yaşanmamasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL