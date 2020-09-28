Son dakika 3. sayfa: Beykoz'da dehşet anları kamerada...Kadına sopa ile saldırdı - Son Dakika

Beykoz'da dehşet anları kamerada...Kadına sopa ile saldırdı

-Kadına sopa ile saldırı anı kamerada

-Komşular arası kavga kamerada

İSTANBUL - Beykoz'da yan komşusu tarafından bir kadın ve çocukları saldırıya uğradı. Sopaların konuştuğu saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, Beykoz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı. Evin bahçesinde çalışma yaptığı sırada yan komşu tarafından saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Elindeki sopa ile Gülbahar Cevizci'in çocuklarına da saldırı anı kameralara yansıdı. İki

Saldırı anı kamerada

Gülbahar Ceviz bahçesinde tadilat yaptığı sırada elinde sopayla komşusu bahçeye giriyor. Şahıs daha sonra elindeki sopa ile kadına daha sonra oğluna vuruyor. Saldırıya uğrayan kadın ile şahıs arasında bir süre kavganın sürdüğü görülüyor.