Beykoz'da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Beykoz'da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz'da bir kadın ve çocuklarının yan komşusu tarafından sopalı saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Beykoz'da bir kadın ve çocuklarının yan komşusu tarafından sopalı saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Yan komşusu tarafından hisseli olan arsa nedeniyle 5 yıldır fiziksel şiddete uğradığı ve tehdit mesajları aldığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay Beykoz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki ev arasında bulunan arsada hisse sahibi olduğunu iddia eden saldırgan komşu bunu bahane ederek Cevizci'nin evine zarar vermeye başladı. Saldırgan şahıs arkadaşlarıyla toplanarak Cevizci'nin evine ait 50 yıllık duvarı balyozlarla yıktı. Yıkımı cep telefonuna çekmeye çalışan kadının telefonunu kırarak meydan dayağı çekildi. Saldırıya uğrayan 3 çocuk annesinin parmağı kırıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan çocuklar da tartaklanarak yaralandı. Komşusu tarafından Azerbaycan'a geri göndermekle tehdit edilen Cevizci'nin telefonuna tehdit mesajları gelmeye başladı. Üniversitede okuyan oğlunun ise önü kesilerek darp edildi. Hayatından endişe eden kadın evinin etrafına kameralar yerleştirdi. Son olarak yaşanan ve kameralar tarafından an be an kaydedilen olayda Cevizci'nin evini basan saldırgan komşu, yaşlı kadını ve çocuklarını sopayla dövdü.

"DUVARIN YIKILMASINA KARŞI ÇIKTIĞIMIZDAN DOLAYI MEYDAN DAYAĞI ATTILAR"

25 yıldır Türkiye'de gelin olduğunu belirten ve komşusu tarafından dövülen Gülbahar Cevizci, "1995 yılında evlenerek Azerbeycan'dan Türkiye'ye yerleştim. 2015 yılında eşimin kaybetmemin ardından 23 yıllık komşumuz ile apartmanlarımız arasında kalan hisseli bir arsa yüzünden gerginlik başladı. Arsa alanının kendisine ait olduğunu iddia ederek bize saldırarak tehditler yağdırdı. Benim evimin bahçe duvarının dibine sürekli sulayarak evimin duvarının çürümesini sağladı. Bahçe arasında bulunan 50 yıllık duvarı belgesiz tutanaksız bir şekilde bir grup insanla saldırı düzenleyerek kazmalarla, balyozlarla yıktı. Ben bu duvar yıkma olayını cep telefonu ile çekerken, telefonumu yere fırlatarak kırmaya çalıştılar daha sonra beni araya alarak gözümü morartarak tartakladılar. Bana yardım etmeye çalışan çocuklarımı döverek fiziksel şiddet uyguladılar" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERALARININ AÇILARINI DEĞİŞTİRDİLER

Komşusu tarafından darp edilen Gülbahar Cevizci, "Hisseli arsa ile benim evimin saçak kısmında sınırı belirleyen demirleri ve tel örgüleri baltalarla kırdılar. Ellerindeki küreklerle güvenlik kamerasının açısını değiştirerek molozları duvar diplerine yığdılar. Evlerinin önünde bulunan kendilerine ait olmayan alanda çöp arabamızı alarak bahçemize savurdular. Oğlumun yolda önünü keserek tehdit ettiler" dedi.

"ANNEME GÖZLERİMİN ÖNÜNDE SALDIRARAK DÖVÜYORLAR"

Komşusu tarafından darp edilen kadının oğlu Ali Süleyman Cevizci, "Dedem yaşındaki adam gözlerimin önünde anneme saldırıyor ve dövüyor. Bir düşünün en değerli varlığınızı dövüyorlar ama siz bir şey yapamıyorsunuz. Ben dedem yaşındaki adama tepki versem ne olur. Kavgayı ayırmaya çalıştım. Kavga esnasında sırtımda odun kırdılar. Bu olay bir günlük olay değil, yıllar boyu gelen bir olay. Biz Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına güveniyoruz. Üniversiteden eve gelirken önümü keserek beni tehdit ediyorlar. Cep telefonuma sürekli tehdit mesajları geliyor" diye konuştu.

"OLAYLAR GÜVENLİK KAMERASINDA"

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı adam su ile evin duvarını ıslatıyor. Yaşlı adam ile beraber olan insanlar evin bahçe duvarını yıkıyor, görüntü çekmeye çalışan 3 çocuk annesinin telefonu kırılarak darp edilerek dövülüyor. Bahçe sınırında olan tel örgüler baltalarla kırılıyor ve güvenlik kamerasının açısı değiştirilerek molozlar evin yanına koyuluyor. Yaşlı adamla beraber olan insanlar gece boyu evi gözetleyerek evin etrafında dolanıyor. Yaşlı adam evinin yanındaki molozları temizlemeye çalışan 3 çocuk annesini alarak yerlere savuruyor ve genç çocuğun sırtında odun kırıyor. Kavgayı ayırmaya çalışan komşuyu tartaklayarak komşusuna gitmesini engelliyor. Evin önünde bulunan çöp arabasının fotoğrafını çekerek 3 çocuk annesinin bahçesine atıyor.

Öte yandan 5 yıldır süre gelen olay ile ilgili 3 mahkeme dosyası açılmış olup hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Beykoz'da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cep Telefonu, Beykoz, Çocuk, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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