BEYKOZ'DA KOMŞULARIN SOPALI KAVGASINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

BEYKOZ'da komşular kavga etti. Komşuların sopalı kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Beykoz Merkez Mahallesi'nde olay iki gün önce meydana geldi. Bitişik iki evin sahipleri arasında yer işgali iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocukları, komşularının sopalı saldırısına uğradı. İki tarafın da birbirine saldırdığı o anlar kameralara yansırken kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan kavga anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde komşuların sokakta da kavga etmeleri yer alıyor