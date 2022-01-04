BEYKOZ'DA KONTROLDEN ÇIKAN HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ - Son Dakika

Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Beykoz Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiyeden aldığı hafriyatları Şile'ye götürmek üzere yola çıkan Oğuzhan Çelik yönetimindeki 34 JD 3301 plakalı hafriyat kamyonu viyadüğe girdiği sırada kontrolden çıktı. Devrilen kamyonda bulunan Emre Akdoğan ve Furkan Yavuz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyondaki hafriyatlar yola saçıldı. Hafriyatları temizlemek için bölgeye kepçe sevk edildi. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı viyadüğü trafiğe kapattı.