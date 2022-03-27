Beykoz'da korkutan ev yangını - Son Dakika
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Beykoz'da korkutan ev yangını

27.03.2022 07:19

Beykoz Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi'nde sabah saatlerinde müstakil bir evde yangın çıktı.

Beykoz Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi'nde sabah saatlerinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın diğer binalara da sirayet etti.

Beykoz Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi'nde sabah saatlerinde bir binada yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı belirtilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangına uykusunda yakalanan vatandaşlar yangından güçlükle kurtulabildi. Müstakil bir evde başlayan yangın kısa süre içerisinde yanındaki binaya da sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar ile itfaiye ekipleri arasında yer yer tansiyon yükseldi.

Yangın çıkan dairelerden birinde bulunan İzzetullah İ; "Yangın saat 5: 30'da başladı, biz uyuyorduk. Dışardan patlama sesleri geldi, seslere uyanıp pencereden atladık. Hiçbir şeyimizi alamadık. Her şeyimiz kaldı. Yangının elektrikten çıktığını söylediler. Yaralı yok." dedi. - İSTANBUL

Beykoz'da korkutan ev yangını
Beykoz'da korkutan ev yangını
Beykoz'da korkutan ev yangını
Beykoz'da korkutan ev yangını
Beykoz'da korkutan ev yangını
Beykoz'da korkutan ev yangını

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İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da korkutan ev yangını - Son Dakika


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