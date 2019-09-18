Son Dakika Haberleri: Beykoz'da korkutan orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Beykoz'da korkutan orman yangını

52 dakika önce

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolu Kavağı yolu üzerinde yer alan Yuşa tepesinde çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beykoz'da korkutan orman yangını, System.String[]

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolu Kavağı yolu üzerinde yer alan Yuşa tepesinde çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolu Kavağı yolu üzerinde yer alan Yuşa tepesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda kısa sürede yayılan yangına Beykoz itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman İtfaiyesine bağlı ekipler de müdahale etti. Çevredeki vatandaşlarında desteğiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınan alevlerin ardından uzun süre soğutma çalışması yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ Askeri alana yakın bir noktada çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri bir saatlik çalışmanın sonunda yerleşim yerlerine yaklaşmadan kontrol altına almayı başardı. Her türlü olumsuzluğa karşı uzun namlulu silahlarla bekleyen askerler gözlemlenirken, polis ekipleri de ormanlık alanda şüpheli kişi ya da kişileri aradı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kişi ya da kişilerce ormanlık alan yakılmak istendi. Bu iddiayı değerlendiren polis ekipleri karanlık alanda görülen ışıkların olduğu noktalarda şüpheli avına çıktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İstanbul, İtfaiye, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması: Bazı şeyler geçmişte kaldı
Dilek İmamoğlu eşi Ekrem İmamoğlu'nu anlattı: Tam bir doğuştan lider Netanyahu'nun oğlu, İstanbul paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu İstanbul Valiliği açıkladı: Hepsi yıkılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 09:48:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da korkutan orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]