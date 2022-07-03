Beykoz'da korkutan orman yangını: Alevler evlerin bahçesine sıçradı

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve evlerin bahçesine sıçrayan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter ise havadan destek verdi. Uzun çalışmalar sonrası yangının kontrol altına alındığı alan havadan görüntülendi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevresindeki evlerin bahçesine de sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri söndürme çalışmalarına helikopter aracılığıyla havadan destek verildi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahallede büyük panik yaşandı. Mahalleli evlerine sıçrayan ufak çaptaki yangınları kendi imkanlarıyla söndürdü. Öte yandan yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

"Evlerin bahçesine sıçradı"

Mahalle sakinlerinden Burak Kurt, "Biz de ne olduğunu anlamadık. Ufaktan başladı, bir anda büyüdü. Evlerin bahçesine sıçradı. Ekipler geldi müdahale etti. Biz de uğraştık. Şu an söndürüldü. Bütün mahalle el ele verip yardım ettik. Şu an bir problem gözükmüyor" diye konuştu. - İSTANBUL