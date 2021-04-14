Beykoz'da korkutan villa yangını - Son Dakika

Beykoz'da ahşap bir villada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti.

Yangın, Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 2 katlı bir villada tadilat yapılma esnasında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı. - İSTANBUL