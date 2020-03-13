Beykoz'da korona virüsüne karşı ilaçlama seferberliği devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'da korona virüsüne karşı ilaçlama seferberliği devam ediyor - Son Dakika

Beykoz'da korona virüsüne karşı ilaçlama seferberliği devam ediyor

6 saat önce

Beykoz Belediyesi yeni tip korona virüsü önlemleri kapsamında kamu hizmet binaları, camiler, okullar, minibüsler, duraklar, belediye ulaşım ve hizmet araçları ve kültür merkezlerinde başlattığı detaylı ilaçlama çalışmasına devam ediyor.

Beykoz'da korona virüsüne karşı ilaçlama seferberliği devam ediyor, System.String[]

Beykoz Belediyesi yeni tip korona virüsü önlemleri kapsamında kamu hizmet binaları, camiler, okullar, minibüsler, duraklar, belediye ulaşım ve hizmet araçları ve kültür merkezlerinde başlattığı detaylı ilaçlama çalışmasına devam ediyor.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü tehdidinin Türkiye'ye ulaşmasının ardından ülke genelinde tedbirler artırılırken Beykoz'da halkın ortak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmaları yapılıyor.


Korona virüsü önlemleri kapsamında halkı bilgilendiren, belediye hizmet binalarına el dezenfektanları yerleştiren Beykoz Belediyesi kamu binaları ve halka açık alanlarda yürütülmek üzere kapsamlı bir ilaçlama programı hazırladı.


Halk sağlığını ve gerekli hijyen şartlarını korumak için başlatılan çalışmayla ilk olarak Beykoz Belediyesi ana hizmet binası, Çavuşbaşı Ek Hizmet Binası, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, belediye hizmet araçları ve otobüs durakları ilaçlandı.


Ayrıca ilçedeki merkezi camiler de cuma namazı öncesinde ilaçlanarak ibadete hazırlandı.


Özel kıyafetli personeller tarafından yapılan ilaçlama çalışmalarında kamu binalarında iç mekanlar, bürolar, salonlar, fuayeler, tuvaletler, bahçeler ve tüm ortak kullanım alanları etkili solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.


İlaçlama çalışmalarında kullanılan dezenfektanlar virüslerde etkili olurken halk sağlığına zarar vermiyor.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Turgut Özdemir," Korona virüsü tehdidi tüm hızla yayılırken Türkiye'de de korona virüsü vakası olmadan önce tüm önlemlerimizi de almış durumdaydık. Öncelikle çalışanlarımızı ve tüm toplumu uyarmak adına bilgilendirici broşür ve afiş çalışmalarımız başladı. Halkla iç içe olan belediye personeli ile bilgilendirme çalışmalarına başladık. Hem internet kanallarımızdan sosyal medyadan tüm imkanlarla korona virüsü ile ilgili tüm bilgilendirmeleri vatandaşlarımıza yapmalıyız. Yaklaşık 3 gündür Türkiye'de var olan korona virüsü ile alakalı tüm okullarımızda camilerimizde kamu kurum ve kuruluşlarda dezenfekte çalışmaları başlattık. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile organize çalışıyoruz. Tüm bu süreçlerimizi bilimsel veriler ışığında Sağlık Bakanlığının ruhsatlı ilaçları ile yapmaktayız. Bu anlamda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hijyen ve tedbir kurallarına uysunlar" diye konuştu.


Korona virüsüne karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde periyodik ve yoğun bir programla devam edecek. - İSTANBUL

Beykoz Belediyesi, Türkiye, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok
23:20 Koronavirüs testi pozitif çıkan Avustralya İçişleri Bakanı'nın geçen hafta Ivanka Trump'la görüştüğü ortaya çıktı
23:20 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti
23:18 Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:34:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz'da korona virüsüne karşı ilaçlama seferberliği devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]