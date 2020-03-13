Beykoz'da koronavirüs ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Beykoz'da koronavirüs ilaçlama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Beykoz Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halkın ortak kullandığı alanlarda ilaçlama yapıyor.

Beykoz'da koronavirüs ilaçlama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Beykoz Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halkın ortak kullandığı alanlarda ilaçlama yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında, belediye hizmet binalarına el dezenfektanları yerleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Beykoz Belediyesi ana hizmet binası, Çavuşbaşı Ek Hizmet Binası, Kaymakamlık, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, belediye hizmet araçları, minibüsler ve otobüs durakları ilaçlandı.


Ayrıca ilçedeki merkezi camiler de cuma namazı öncesinde ilaçlanarak ibadete hazırlandı.


Özel kıyafetli personeller tarafından yapılan ilaçlama çalışmalarında kamu binalarında iç mekanlar, bürolar, salonlar, fuayeler, tuvaletler, bahçeler ve tüm ortak kullanım alanları etkili solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.

İlaçlama çalışmaları periyodik şekilde devam edecek.

Beykoz Belediyesi, Kaymakamlık, Çavuşbaşı, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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