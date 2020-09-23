İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Beykoz'da Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı.
Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki denetimlerde, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkan Yardımcısı Selami Keskin, beraberindeki ekiplerle ilçedeki kafeterya ve işletmelerde incelemede bulundu.
Esengül Korkmaz Çiçekli, maske takmayan vatandaşlara ceza yaptırımı olduğunu hatırlatarak maske takmalarının gerekli olduğunu kaydetti.
Vatandaşların taleplerini de dinleyen Kaymakam Çiçekli, işletme sahiplerine de bölgenin turistik bir alan olduğunu hatırlatarak, tedbirlerde ısrarcı olmaları gerektiğini söyledi.
Kafeteryalarda dezenfektanları da kontrol eden ekipler, işletme sahiplerini maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beykoz'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika