Beykoz'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Beykoz'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Beykoz'da Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Beykoz'da Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı. Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki denetimlerde, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkan Yardımcısı Selami Keskin, beraberindeki ekiplerle ilçedeki kafeterya ve işletmelerde incelemede bulundu. Esengül Korkmaz Çiçekli, maske takmayan vatandaşlara ceza yaptırımı olduğunu hatırlatarak maske takmalarının gerekli olduğunu kaydetti. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Kaymakam Çiçekli, işletme sahiplerine de bölgenin turistik bir alan olduğunu hatırlatarak, tedbirlerde ısrarcı olmaları gerektiğini söyledi. Kafeteryalarda dezenfektanları da kontrol eden ekipler, işletme sahiplerini maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyardı.

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