Beykoz'da köy pazarı inşası sürüyor - Son Dakika

Beykoz'da çiftçilerin alın terinin ekonomik kazanca dönüşeceği, tüketicilerin taze ve güvenilir köy ürünleriyle buluşacağı Beykoz Köy Pazarında hazırlıklar sürüyor.

Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki kent tarımı yatırımları kapsamında yapımına başlanan köy pazarı, Cumhuriyetköy Mahallesi'nde açılacak.

İstanbulluların şehrin yakınında gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği pazarda, mevsimlik sebze ve meyveler, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi mutfaklarda aranan temel ürünler satışa sunulacak.

Pazarda bal, kestane, ceviz, ıhlamur, karpuz gibi Beykoz markalı ürünler de vitrine çıkacak.

Çiftçilere ÇKS Şartı

Beykoz Köy Pazarı'nda yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi, Arıcı Kayıt Sistemi, Örtü Altı Kayıt Sistemi ve Türkvet Kayıt Sisteminde kaydı bulunan aktif çiftçilere satış sertifikası ve stant verilecek.

Alana satış için getirilen ürünlerin ilçede yetişen köy ürünleri olup olmadığı Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenecek. İlçe dışından ürün getirdiği belirlenen kişi ve çiftçilere satış izini verilmeyecek.

Pazarın hizmete açılmasıyla ilçedeki çiftçiler alın teri ürünlerini pazarlama imkanına, İstanbullular köy ürünleri alışverişi için güvenilir ve denetimli bir adrese kavuşacak.