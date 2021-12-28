Beykoz'da küçükbaş hayvanlarının köpek saldırısıyla ölmesine isyan etti - Son Dakika

BEYKOZ'daki çiftliğinde hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Süleyman Yeşilyurt, otlanmaları için ormana götürdüğü küçükbaş hayvanlarından son bir ay içerisinde 9 tanesinin başıboş köpekler tarafından uğradıkları saldırı sonucu öldüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Yeşilyurt, "Bu köpeklerin yaşama hakları var da bu hayvanların yaşama hakkı yok mu. Bu hayvanların karınlarında 2-3 tane yavru var. Yazık değil mi, günah değil mi. Bizim bu mağduriyetimizi kim karşılayacak" dedi.

Beykoz Dereseki'de yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftlikte hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Süleyman Yeşilyurt, bir süredir hayvanlarının ormanlık alanda otladığı sırada başıboş gezen köpekler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Son bir ay içinde 9 tane küçükbaş hayvanını köpeklerin saldırısıyla öldüğünü belirten Yeşilyurt, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle hayvanlarını otlatmaya çıkaramadığını söyleyen Yeşilyurt, yaralanan hayvanlarının tedavisini ise ahırda sürdürüyor.