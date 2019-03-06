Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Kumaş Yüklü Tır Devrildi

Beykoz'da Kumaş Yüklü Tır Devrildi

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHABeykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kumaş yüklü TIR devrildi.

Beykoz'da Kumaş Yüklü Tır Devrildi, System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA

Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kumaş yüklü TIR devrildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Hüseyinli Kavşağı'nda saat 8.30 sıralarında meydana gelen kazada 02 AF 450 plakalı kumaş yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Yan yatan TIR'daki kumaşlar başka bir TIR'a yüklendi. TIR ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen TIR'dan görüntü

-Malzemelerin aktarılırken görüntüsü

-TIR'ın kırılan camı

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:38 Kaynak: DHA

İstanbul, Beykoz, Güncel
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