Beykoz'da Kumaş Yüklü Tır Devrildi
54 dakika önce
BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kumaş yüklü TIR devrildi.
BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kumaş yüklü TIR devrildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü istikameti Hüseyinli Kavşağı'nda saat 8.30 sıralarında meydana gelen kazada 02 AF 450 plakalı kumaş yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Polis
, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Yan yatan TIR'daki kumaşlar başka bir TIR'a yüklendi. TIR ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:51 Kaynak: DHA
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