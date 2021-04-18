Beykoz'da Leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor - Son Dakika

Beykoz'da Leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor

İSTANBUL - Beykoz'un Değirmendere Mahallesinde, Değirmendere cami kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Camii kubbesine yumurtalayan leylekler ve yuvası havadan görüntülendi.

Beykoz, bitki örtüsü, sulak alanları ve yumuşak iklimiyle birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu kuşların başında da leylekler yer alıyor. Her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte birçok leylek, mahallelerde elektrik direği, ağaçlar ve cami kubbesine yuva kuruyor. Bazı leylekler ise bir önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor.

Leyleklerin en çok dikkat çeken yuvası ise Beykoz'da Değirmendere Mahallesinde yapımı 2015 yılında tamamlanan Değirmendere Camiinin kubbesinde bulunuyor. Her yıl Mart ayının ilk haftasında camiye gelen leyleklerin yuvasına, köy sakinleri de özenle bakıyor. Cami kubbesine yavrulayan leylekler köyün simgesi haline gelmiş durumda. Cami kubbesine yapılan yuva ve yumurtalayan leylekler drone ile havadan görüntülendi.