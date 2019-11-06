Beykoz'da lösemi farkındalığı için anlamlı etkinlik

Lösemi hastalığına dikkat çekmek için maske taktılar

İSTANBUL - Beykoz'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Vatandaşların 2 gün boyunca kan bağışında bulunacağı etkinlikte lösemi hastalığına dikkat çekmek için Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin ile katılımcılar maske taktılar.

Beykoz Belediyesi öncülüğünde, Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü birlikteliğiyle, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, belediye çalışanları, meclis üyeleri bir araya gelerek lösemi hastalığına dikkat çekmek, kan ve kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için maske taktılar. Kızılay'ın da destek verdiği etkinlikte, belediye önüne getirilen kan verme aracında her yaştan vatandaş kan bağışında bulundu.

Beykoz Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Lösemili Çocuklar Haftasında farkındalık oluşturmak isteklerini ifade ederek, "Bizim insanlarımızda da kan verme olayı son zamanlarda yaygınlaştı. İnsanlarımız kan vermekte sıkıntı çekmiyorlar. Bizler de insanlar hastaneye gittiğinde kan sıkıntısı yaşamasınlar, istediği zaman kan bulabilsinler. Bu anlamda bilinçlendirme çalışmaları çok önemli. İnsanlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftası dolasıyla Beykoz Belediyesi öncülüğünde farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirten Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, "Etkinliğimizde kan bağışı ve kök hücre nakli ile ilgili halkımızı bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte bizleri yalnız Meclis üyelerimize, çalışanlarımıza Beykoz halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlik yetmezliği hastası olan küçük kızı için etkinliğe katılan Tuğba Gündüz, "Her çocuğun hayatını zor odluğu gibi onun da hayatı zor. İnsanların kök hücre verilecek dendiğinde organınız alınacak gibi davranmalarına gerek yok. Kişiye hiçbir zararı olmadığını ama küçük bir kız çocuğunun hayatının devam ettirebilmesine yardımcı olunabileceğini bilsinler istiyorum" dedi.

Vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinlik, 2 gün boyunca devam edecek.