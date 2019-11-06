Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği
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Beykoz'da Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği

8 saat önce

Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kök hücre ve kan bağışları toplandı.

Beykoz'da Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği, System.String[]

Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kök hücre ve kan bağışları toplandı.


15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda 6-7 Kasım tarihlerini kapsayan farkındalık etkinliklerinde, kamu ve özel sağlık kuruluşları lösemi konusunda topluma doğru bilgilendirmeyi yapmak için el ele verdi.

Türk Kızılayı, ilçe sakinlerinden gün boyu, kök hücre ve kan bağışı topladı. Kızılay'ın aracına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hayat kurtaran kök hücre ve kan bağışı için uzun kuyruklar oluşturdu.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı da alana gelerek farkındalık için maske taktı ve ailelere moral verdi. Beykoz Belediyesi meclis üyeleri ve ilçede her hafta düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılan kadınlar da sabah yürüyüşü sonrasında gönüllü olarak kan ve kök hücre bağışı yaptı.


Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğünün Beykoz Üniversitesiyle birlikte açtığı stantta lösemiyi anlatan broşürler dağıtıldı.


İlçedeki çeşitli hastanelerden uzman hekimler de erken teşhis ve tedavinin önemini anlatarak hastalıkla ilgili vatandaşların sorularını yanıtladı.


Beykoz Belediyesi Sağlık Otobüsü ise etkinlik kapsamında 8 Kasım Cuma gününe kadar alanda koruyucu sağlık hizmeti verecek.

Beykoz Belediyesi, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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