Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı - Son Dakika
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Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı

6 saat önce

Beykoz'da lüks bir sitenin kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangında, binada oturan 18 kişi dumandan etkilendi.

Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı, System.String[]

Beykoz'da lüks bir sitenin kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangında, binada oturan 18 kişi dumandan etkilendi.

Acarlar Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Dumanın üst katlara yayılması sonucu binada oturan ve dumandan etkilenen 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

İtfaiye, Acarlar, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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